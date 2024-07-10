كلية القانون جامعة المنصورة الجديدة تحصد المركز الأول في مسابقة قضاة المستقبل على مستوى الجامعات

الدقهلية - محمد الحبشي

حصدت كلية القانون جامعة المنصورة الجديدة، المركز الاول في مسابفة قضاة المستقبل، والاي تم تنظيمها علي مستوي جامعات مصر.

وشارك فريق " رواد العدالة " التابع للجامعة في مسابقة قضاة المستقبل" على مستوى الجامعات المصرية والذي نظمته كلية الحقوق- جامعة المنصورة فى الفترة من 7 يوليو إلى 10 يوليو 2024.

وتأهل الفريق في الجولة التمهيدية للمسابقة، وتمكن بعد ذلك من حصد المركز الأول في نهائيات المسابقة والتي شارك فيها 19 فريق يمثلون كليات الحقوق من مختلف الجامعات المصرية.

وقد أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة في الحفل الختامي للمسابقة تتويج فريق "رواد العدالة" بكلية القانون بالمركز الأول، موجها التهنئة للدكتور معوض الخولي والدكتور سامي عبدالكريم على هذا الإنجاز الرائع لفريق كلية القانون في ظل منافسة كبيرة مع الفرق التي شاركت في المسابقة من مختلف كليات الحقوق بالجامعات المصرية.

من جانبه حرص الدكتور معوض الخولي على التواصل مع أبنائه المشاركين في المسابقة وتهنئتهم على تتويجهم بالمركز الأول معربا عن سعادته بهذا الإنجاز والذي يأتي تتويجا لجهود فريق عمل كلية القانون بالجامعة وعلى رأسه مدير برنامج الكلية، كما حثهم على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات مع تأكيده على توفير كل أوجه الدعم اللازم لضمان الاستمرار في تحقيق هذه النجاحات والتي تعكس قدرات ومهارات طلبة وطالبات جامعة المنصورة الجديدة.

وأكد دكتور سامي عبد الكريم على أن هذا الانجاز أتى نتيجة لجهد مخلص وعمل دؤوب لأعضاء الفريق من طلبة وطالبات الكلية، وكذلك فريق التدريب المكون من الدكتورعبد الله طه أبو سعده، الدكتور رفاعي شلبي وأعضاء الهيئة المعاونة بالكلية، شيماء محمد متولي ،نيرة هاني ،مصطفى ابو الخير.

كما أكد على أن هذا الانجاز سوف يدفع نحو المضي قدما لتحقيق رؤية الكلية في الارتقاء بقيم العدالة ورفاهية المجتمع من خلال تحقيق التميز العلمي والمعرفي في مجالات القانون المختلفة، وتقديم جيل جديد من القانونيين لديه القدرة على الارتقاء بمنظومة العدالة، مع تزويده بالمعارف والمهارات التي تؤهله للنفاذ لسوق العمل القانوني على الصعيدين الوطني والدولي في المنظمات الإقليمية والدولية وهيئات التحكيم المحلية والدولية.