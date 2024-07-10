قافلة طبية لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى 5 قرى بالمنوفية ضمن التحالف الوطنى

المنوفية - محمد فتحى

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 120مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرى صنصفط وفيشا الصغرى وعزبة جعفر بمركز منوف، وقريتى دبركى والزواية بمركز الشهداء فى محافظه المنوفية.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى شبين الكوم الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.



مشيداً بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكداً علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.