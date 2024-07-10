فصل الكهرباء اليوم 5 ساعات عن شارع 6 أكتوبر بالمنصورة بسبب أعمال الصيانة

الدقهليه شريف الديب

يشهد حى غرب المنصورة فى محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، انقطاعا فى التيار الكهربائى فى بعض المناطق، بعد أن أعلن الحى برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، أنه بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة، وذلك ابتداء من السبت الماضى ويستمر حتى يوم الخميس المقبل فى أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

وأشار رئيس الحى، إلى أن المناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها اليوم الأربعاء هى منطقة شارع 6 أكتوبر من أحمد ماهر