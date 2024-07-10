فرنسا تدعو إسرائيل إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين

أ ش أ

أعربت فرنسا عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي تفيد بوقوع عدة غارات إسرائيلية تستهدف عدة مدارس تؤوي النازحين في غزة، من بينها مدرسة تابعة للأونروا ومدرسة تابعة للبطريركية اللاتينية في القدس، وآخرها قصف أمس الذي استهدف مدرسة العودة وأسفر عن عدة قتلى، وهي الثالثة التي تستهدف مدرسة للنازحين منذ يوم السبت الماضي.



ووصف نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بـ "غير المقبول" استهداف مدارس، خاصة تلك التي تؤوي السكان المدنيين النازحين بسبب الصراع الدائر في قطاع غزة.



وبحسب المسؤول الفرنسي، تدعو فرنسا، إسرائيل إلى بذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي.



وفيما يتعلق بالوضع الإنساني الطارئ في غزة، تدعو فرنسا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار؛ الذي من شأنه سيسمح بحماية المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.