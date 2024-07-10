اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يوليو 2024 10:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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غلق مزلقان الدوحة بالإسماعيلية الخميس والجمعة للصيانة

الأربعاء، 10 يوليو 2024 08:57 م
غلق مزلقان الدوحة بالإسماعيلية الخميس والجمعة للصيانة إغلاق طريق -أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير التنفيذى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة عن غلق مزلقان الدوحة بغرض الصيانة بامكانيات هندسة هيئة السكة الحديد بداية من الساعة 12 صباحا حتى السـاعة 4 مساء غدا الخميس، ومن الساعة 12 ليلاً يوم الخميس حتى الساعة 9 صباحا يوم الجمعة 12/7/2024.

وأضافت الشبكة بأن الغلق سيتم بالتناوب بين الحارة القبلية للمزلقان والحارة الشمالية، للمحافظة على فتح حارة واحدة أمام عبور السيارات لعدم تعطيل حركة السير نظراً لأعمال التجديد والتطوير ورفع درجة الأمان بمعرفة هيئة السكة الحديد.







الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

الشبكة الوطنية للطوارىء

غلق مزلقان الدوحة




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