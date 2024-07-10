غلق مخبز ومراجعة احتياطى السكر والزيت.. جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أجري، اليوم، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة عدد من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين وعلي رأسها التموين والصحة والنظافة والاشغالات والباعة الجائلين والأسواق، وذلك للتعرف علي المشكلات التي تواجه المواطنين في هذه القطاعات للنهوض بالخدمات المقدمة والعمل علي حلها ميدانيا، والاستماع من المواطنين عن قرب، وذلك بهدف تحسين الخدمات ورفع العبء عن كاهلهم، معلنا وضع مخطط أن شبرا الخيمة تعد من أهم أولويات المحافظة، وأنه سيتم العمل علي تطوير ميدان المؤسسة وإعادته لرونقه الحضاري من جديد والتخلص من الأزمات المزمنة به باعتباره البوابة الرئيسية للقادمين من وجه بحري إلي القاهرة، وشريان حيوي يربط الوجه البحري بالقاهرة والجيزة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها محافظ القليوبية، بدأها بتفقد مخزن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين لمتابعة توافر السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين علي البطاقات التموينية، حيث أكد وكيل وزارة التموين أن المحافظة بها 21 مخزن تابع للشركة يحتوي على مخزون 960 طن سكر، ويتم الدفع بـ165 طن يوميا للمخزن كما تحتوي مخازن الشركة علي 960 طن من زيت الطعام، ويتم الدفع يوميا بـ 190 طن من الزيت، ويتم الصرف لـ1.3 مليون بطاقة تموينية مسجل عليها 3.6 مليون مواطن من مواطني القليوبية، وتم صرف 70% من الحصة التموينية لشهر يوليو الجاري، كما يتم دعم السلع التموينية الاساسية بأكثر من 10 سلع أخري تكميلية من بينها الحلاوة الطحينة والجبن والمربي ومسحوق الغسيل والدقيق والارز والبسكويت والصابون وغيرها من السلع التي يتم صرفها للمواطنين.

وشدد محافظ القليوبية، خلال جولته علي ضرورة إحكام الرقابة ومراقبة أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين بشكل دائم، والعمل علي شن حملات مفاجئة خصوصا علي المخابز، وخلال الجولة حرص المحافظ علي الاستماع لشكاوى المواطنين، حيث اشتكت إحدى السيدات من تدني مستوي الخبز بأحد المخابز بحي غرب شبرا الخيمة، وعلي الفور قام المحافظ بحملة مفاجئة علي مخابز المنطقة وقام بغلق أحد المخابز بعد التأكد من تدني مستوى الخبز وعدم مطابقته للمواصفات القياسية وبيع الدقيق للحصة التموينية، حيث أصدر المحافظة توجيهاته بغلق المخبز لمدة شهر وتحويل الحصة الخاصة به لأقرب مخبز.

وتابع المحافظ، الجولة، بتفقد أنفاق ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة وذلك للوقوف على حالة النظافة بالأنفاق، مشددا علي رئيس حي غرب شبرا بالتواجد على مدار اليوم، وعدم السماح بوجود أي مخلفات مع تنفيذ حملات نظافة دورية، مشيرا أنه جاري العمل علي دراسة شاملة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب والشيوخ لمنع العشوائية والباعة الجائلين بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

وحرص المحافظ علي المرور داخل الأنفاق وكباري المشاة المختلفة والتي ازدحمت بالباعة الجائلين، حيث أكد المحافظ أنه لن يسمح بهذه الصور العشوائية وفي ذات الوقت لن يتم تشريد تلك الباعة وقطع أرزاقهم، وسيتم تحديد مكان مناسب لتجميع تلك الباعة به، مشيرا أن المواطن من حقه المرور بتلك الأنفاق والكباري بسهولة ويسر.

كما كلف محافظ القليوبية، رئيس حي غرب شبرا الخيمة بتخصيص 8 أفراد من الأمن وعمال النظافة لخدمة أنفاق ميدان المؤسسة وعلي إنارته ونظافته بشكل دائم لخدمة المواطنين وتيسيرا عليهم.

كما وجه المحافظ، السكرتير العام تشكيل لجنة من كلية الهندسة جامعة القاهرة وعين شمس برئاسته لدراسة موقف باكيات الباعة الجائلين الموجودة خلف موقف البخاري بشبرا الخيمة، وإمكانية نقل الباعة الجائلين إليها.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل للتأمين الصحي والتي تتكون من 2 مبني جاري العمل علي تطوير المبني القديم الرئيس والمكون من 7 طوابق، حيث وجه نائب المحافظ بمباشرة أعمال متابعة أعمال تطوير المستشفي وإعداد وجدول زمني للانتهاء من أعمال التطوير لدخولها الخدمة لتخدم جميع المستفيدين منها في كافة التخصصات المختلفة.

وعلي هامش جولة تفقد أعمال التطوير حرص المحافظ علي القيام بجولة داخل أقسام المستشفى للاطمئنان على المرضى والخدمات المقدمة إليهم، حيث فتح المحافظ حوار اتسم بالود والإخوة مع المرضى ومرافقيهم وتسائل عن جودة الخدمة المقدمة واعدا بحل جميع الشكاوي التي تم طرحها خلال ذلك الحوار مطالبا الطاقم الطبي بحسن معاملة المرضي والتخفيف والتيسير عليهم.

وفي سياقٍ مُتصل تابع أعمال النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، ووجه محافظ القليوبية بالاهتمام بالإشراف ومتابعة أعمال النظافة وتوجيه المنظومة باستمرار وتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المُدن والأحياء، كما شدد علي شن حملة لضبط النباشين وأيضا التكاتك والسيارات التي تسير عكس اتجاه والتنسيق مع إدارة المرور لضبط أي توك توك يسير في الطرق الرئيسية او علي الطريق الدائري بالإضافة أيضا إلي شن حملة أخري لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتيسير الحركه المرورية.

وفي ختام الجولة تفقد عطية، المنطقة المحيطة بمستشفى الناس، حيث شدد على ضرورة رفع أي تراكمات قمامة ورفع كفاءة النظافة بالمنطقة والعمل على دهان الأرصفة الجانبية، كما تابع المحافظ أعمال تمهيد أرض موقف السيارات لإنشاء محطة تموين سيارات في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة وشركة غازتك.

جاء ذلك بحضور كل الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وسمير عمر رئيس مدينة قليوب، والدكتور سيد جلال مدير هيئة التامين الصحى بالقليوبية، وحلمي الزهيري وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني.