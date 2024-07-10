"ظنت أنه المرحاض".. صينية تثير الذعر على متن طائرة بعد فتح باب الطوارئ

وكالات

أجهشت مسافرة على متن إحدى الرحلات الجوية الداخلية في الصين بالبكاء الشديد، عندما علمت أنها معرضة لدفع غرامة قد تصل إلى أكثر من 30 ألف دولار أمريكي، جراء هفوة اقترفتها دون قصد، لكنها تسببت في هلع الركاب الآخرين.

وبحسب موقع الحرة، بدأت القصة حسب تقارير محلية، عندما كانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية "إيرتشاينا" في مطار تشوتشو تستعد للإقلاع في طريقها إلى مدينة تشنغدو، وذلك عقب تأخير بسبب الأحوال الجوية.

وقبل الانطلاق، ذهبت تلك المسافرة التي قالت إنها تستقل الطائرة لأول مرة في حياتها، إلى الجزء الخلفي حيث فتحت باب الطوارئ، ظنا منها أنه سيوصلها إلى المرحاض لقضاء حاجتها.

وسرعان ما أسفر ذلك عن حدوث موجة من الهلع والذعر على متن الطائرة، حيث جرى إجلاء المسافرين على الفور، ليتم نقلهم إلى فندق قريب مع تقديم تعويضات مادية لهم قدرت بقيمة 55 دولارا أمريكيا لكل شخص.

وحاولت الراكبة التواصل مع شركة الخطوط الجوية الصينية للحصول على تعقيب بشأن الحادثة، التي جرت فصولها في الرابع من الشهر الجاري.