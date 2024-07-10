ضبط أكاديمية تعليمية وهمية يديرها حاصل على دبلوم زراعة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط حاصل على دبلوم زراعة يقوم بإدارة كيان تعليمي وهمي " بدون ترخيص " ، والنصب على خريجين الجامعات.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود محضرا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن ورد معلومات لفرع الإدارة مفادها قيام المدعو علي م ع م40 سنة حاصل علي دبلوم زراعه ومقيم مركز المنشاه بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي " بدون ترخيص " و الكائن دائرة مركز سوهاج.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتحرى عنه بإتخاذ دائرة المركز وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فـي الإحتيال علي راغبي الحصول علي شهادات جامعية معتمده من بعض الجامعات الحكومية ومنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فـي عدة مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق بالعمل فـي المؤسسات والهيئات الكبري بالداخل والخارج وقيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهميه.

وكشفت التحريات أيضا إلى تمكن المتحرى عنه من خلال ذلك تمكن من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول علي تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين "4000 جنيها إلي 6000 جنيهاً للشهادة الواحدة.

وعقب استصدار اذن النيابة العانة قامت مأموريه استهدفت مقر الأكاديمية حيث أمكن ضبط المتهم المذكور وعثر علي ما يلي عدد" من كارنيهات بأسماء الدارسين بالأكاديمية خاصة بالفرق الدراسية المختلفة ، عدد من شهادات دراسية بأسماء الطلبة المتدربين في مجالات مختلفة العديد من الصور الضوئية لنماذج اثبات القيد منسوب لوزارة التربية والتعليم العالي ، العديد من ملفات التدريب تحوي بيانات درجات المؤهل الدراسي لبعض الطلبة المتقدمين للإلتحاق بالأكاديمية ، عدد" من " أكلاشيهات خاصة بالأكاديمية خاصة أكلاشيهات خاص بمعمل للتحاليل الطبية ، العديد من استمارات الحاق الدراسين بالأكاديمية بأقسام مختلفة ، عدد دفاتر تحصيل رسوم مدون بها المبالغ المالية المحصلة من الطلبة المتربين بالأكاديمية ، العديد من الكشوف لشهاده إتمام إمتحان المدراس الثانوية الفنية منسوب لوزارة التربية والتعليم الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لمديرية التربية والتعليم بسوهاج المدرسة الثانوية الصناعية.

وتم ضبط عدد من" دفاتر بيان درجات أعمال سنه منسوبة لوزارة التربية والتعليم ، عدد" من" كتب دراسية مجهول المصدر والمؤلف وغير معتمد من أي جهة علميه بالدولة في مجالات مختلفة ، مبادئ التسويق العديد من أوراق وكروت الدعاية والإعلان موضحا بها نظام التدريب بالأكاديمية الخاصة والدروات المنعقدة بها ، هاتف محمول وبفحصه تبين احتوائه علي صفحة علي موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " باسم الأكاديمية الخاصة.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي علي النحو المشار إليه، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.