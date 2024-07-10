اليوم السابع
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سعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالمنوفية لسهولة امتحان الجيولوجيا وعلم النفس

الأربعاء، 10 يوليو 2024 12:45 م
سعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالمنوفية لسهولة امتحان الجيولوجيا وعلم النفس طلاب الثانوية العامة
المنوفية - محمد فتحى

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حالة من الفرحة والسعادة سادت بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، عقب الخروج من أداء امتحان مادتى الجيولوجيا ، علم النفس وذلك لسهولة الامتحان.

وتقول تقى أحمد طالبة بالصف الثالث الثانوى شعبة علمى علوم بمحافظة المنوفية ، امتحان مادة الجيولوجيا  اليوم جاء سهل وفى مستوى الطالب المتوسط ، حيث خلت الأسئلة من الألغاز وجاءت مباشرة .

ويقول أحمد على طالب بالصف الثالث الثانوى شعبة الأدبى بمحافظة المنوفية ، إن امتحان مادة علم النفس اليوم ، كان سهل وممتع للغاية ، عدا بعض النقاط لكى تفرق بين الطالب المتوسط والطالب المتميز.

وتابع محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، عملية توزيع صناديق الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي ، في ظل التنسيق بين أجهزة ومؤسسات الدولة .

هذا وقد حرص االفولى "علي متابعة عملية توزيع صناديق أسئلة امتحان الثانوية العامة وخطوط سير سيارات التوزيع والحراسات الأمنية المرافقة للتأمين".

يذكر أن مديرية تعليم المنوفية، قامت بفرش وتجهيز 22 استراحة بجميع الإدارات التعليمية، لاستضافة المعلمين المغتربين المشاركين في الاشراف على انتظام وانضباط العملية الامتحانية بلجان محافظة المنوفية.


يذكر أن اللجان الامتحانية 104 لجان، وعدد الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحان 36721  طالباً وطالبة ، منهم   7486  للشعبة الأدبية، 23285 للشعبة العلمية علوم، وللشعبة العلمية رياضيات 5960.

 







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