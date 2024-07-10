زيلينسكى: يجب اتخاذ إجراء حاسم قبل الانتخابات الأمريكية لصد الهجوم الروسى

واشنطن (أ ش أ)

شدد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، على ضرورة اتخاذ إجراء حاسم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى نوفمبر المقبل لصد الهجوم الروسى على بلاده.

واستخدم زيلينسكي خطابا ألقاه على هامش قمة حلف شمال الأطلنطى "ناتو" في واشنطن؛ للضغط من أجل مزيد من الدعم خلال فترة حاسمة ومضطربة في التقويم السياسي الأمريكي، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وقال زيلينسكي: "لقد حان الوقت للخروج من الظل واتخاذ قرارات قوية للتحرك وعدم الانتظار حتى نوفمبر أو أي أشهر أخرى. يجب أن نكون جميعا أقوياء ولا نتنازل".

وفي حديثه في واشنطن قبل أربعة أشهر من الانتخابات الأمريكية التي تخيم عليها حالة جديدة من عدم اليقين في أعقاب الأداء الهش للرئيس جو بايدن في المناظرة الأخيرة مع منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، وجه زيلينسكي، رسالته هذه إلى الجمهوريين، الذين يبدو أن زعيمهم المعارض لحلف الناتو أصبح في وضع متحسن لاستعادة الرئاسة.

وأضاف زيلينسكي أن "رئيس الولايات المتحدة يجب أن يكون "صارما في الدفاع عن الديمقراطية، وفي مواجهة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وزمرته".

تأتي زيارة زيلينسكي الحالية إلى واشنطن على خلفية التزام جديد بالمساعدة؛ إذ أعلن بايدن - في وقت سابق - أن حلفاء الناتو سيرسلون العشرات من أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا، ولكن أيضا قبل الانتخابات التي يمكن أن تسفر عن تغيير في السلطة.

وقال زيلينسكي إنه يأمل ألا يؤدي السباق الانتخابي إلى إحداث تغيير جذري في السياسة.