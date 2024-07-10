روسيا: إحباط محاولة لاغتيال 3 ضباط عسكريين رفيعى المستوى فى موسكو

موسكو (أ ش أ)

أكد جهاز الأمن الفيدرالى الروسى اليوم الأربعاء، أن ضباط الجهاز أحبطوا محاولة قامت بها الخدمات الخاصة الأوكرانية، لتنفيذ هجوم إرهابى ضد 3 أفراد عسكريين روس رفيعى المستوى، فى موسكو.

وأوضح الجهاز -في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أنه تم اعتقال روسي تم تجنيده من قبل المخابرات العسكرية الأوكرانية. ومن خلال خدمات البريد السريع، قام بتنظيم تسليم 3 قنابل قوية الانفجار مخبأة على شكل هدايا إلى العناوين السكنية لرؤساء إدارات وزارة الدفاع.

وأشار الجهاز إلى أنه كان من المفترض أن يتم تفجير القنابل، بعد أن يُبلغ السُعاة عن تسليم الطرود.

واعترف المعتقل بأنه تم تجنيده، في مايو الماضي. ووفقا له، وافق على تنفيذ التعليمات مقابل المال.