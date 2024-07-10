اليوم السابع
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رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس المحكمة الدستورية

الأربعاء، 10 يوليو 2024 06:38 م
رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس المحكمة الدستورية رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس المحكمة الدستورية
كتب - أحمد عبد الهادي

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التقى المستشار/ أحمد عبدالحميد عبود – رئيس مجلس الدولة بالمستشار/ بولس فهمي اسكندر – رئيس المحكمة الدستورية العُليا والوفد المرافق له وحضر اللقاء المستشارين أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة.

وتناول اللقاء تقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة مشيدًا بتميز العلاقات بين المحكمة الدستورية العُليا ومجلس الدولة.

وقد أعرب المستشار/ أحمد عبد الحميد عبود عن خالص شكره وتقديره إلي المستشار/ بولس فهمي اسكندر مُتمنيًا دوام التعاون بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العُليا بما يكفُل تحقيق العدالة وسيادة القانون والخير لمصرنا الحبيبة.







مجلس الدولة

المحكمة الدستورية

المستشار بولس فهمي

رئيس مجلس الدولة



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