ذوي الهمم بالدقهلية يحتفلون بالهجرة النبوية والعام الهجري الجديد

الدقهلية - محمد الحبشي

احتفل عدد من المواطنين من ذوي الهمم داخل محافظة الدقهلية، بهجرة الرسول عليه أفضل الصلاة واتم التسليم، وبداية العام الهجري الجديد.

واحتضنت مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، تنظيم حفل لذوي الهمم لإحياء ذكري الهجرة النبوية، وبداية العام الهجري الجديد.

وتقدم الاحتفال الاستاذ محمد شلتوت المتحدث باسم ذوي الهمم بمحافظة الدقهلية، حيث شهد الحفل آيات من القرآن الكريم، وعزف وانشاد ديني في حب رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.

وشارك في الحفل ممثلين من التضامن الاجتماعي، والاوقاف، والمجلس المحلي رفقة عدد من الاسر والمواطنين للاحتفال رفقة ذوي الهمم ومشاركتهم احتفالاتهم بالهجرة النبوية الشريفة، داخل محافظة الدقهلية.



