خلال تفقده عيادة التأمين الصحي بمجمع المصالح.. محافظ أسيوط للمواطنين: "أنا هنا علشان أحل مشاكلكم"

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء د.هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، عيادة التأمين الصحي بمبنى مجمع المصالح بحي شرق أسيوط، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات الصحية التى يقدمها للمواطنين، وشاهد الزحام على العيادة من المواطنين المترددين عليها قائلاً لهم: "أنا هنا علشان أحل مشاكلكم".

وقرر محافظ اسيوط ، تخصيص 4 حجرات جديدة لتشغيلها ضمن عيادة التأمين الصحي لخدمة المواطنين ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي، ورؤساء المراكز والأحياء وبعض وكلاء الوزارة والتنفيذيين ومسئولي المتابعة والتفتيش.

وتابع المحافظ سير العمل بالعيادة، والتقى العديد من المواطنين واستمع إلى شكواهم والتي تمثلت في الزحام على العيادة والضغط الكبير عليها، وفي إستجابة سريعة قرر المحافظ توفير 4 حجرات بمبنى مجمع المصالح تابعة لحي شرق، لاستغلالها ضمن عيادة التأمين الصحي، لخدمة المواطنين وتخفيف الزحام عن عيادات التأمين الصحي الحالية، وكلف سكرتير عام المحافظ بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة تشغيل تلك الحجرات بنفس المبنى، تسهيلاً على المواطنين.



كما وجه المحافظ بنقل بعض الحالات المرضية للعلاج بمستشفى الجامعة ومستشفيات الصحة، كما قرر صرف مساعدات "كوبونات مواد غذائية" بصفة عاجلة لبعض الحالات المستحقة.