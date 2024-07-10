حملة مكبرة للنظافة والتشجير بمركز سنورس بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قال محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة صباحية ومسائية بمدينة سنورس وطرق وقرى المركز، لرفع تراكمات القمامة والمخلفات والأتربة.

أسفرت الحملات عن رفع 288 طن قمامة و7 أطنان أتربة، كما يستمر القيام بحملات تنظيف وتنسيق الأحواض وتهذيب وري الأشجار بطريق القاهرة/ الفيوم وطريق بحيرة قارون، فى إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الطرق والخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية بقرية ترسا قامت بتطهير مجرى بحر تندود الشرقي ، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي بنطاق القرية.