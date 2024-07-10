اليوم السابع
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تغطية حية على مدار الساعة لفعاليات مهرجان العلمين على قناة U LIVE بتردد 11785

الأربعاء، 10 يوليو 2024 09:21 م
تغطية حية على مدار الساعة لفعاليات مهرجان العلمين على قناة U LIVE بتردد 11785 قناة مهرجان العلمين
كتب علي الكشوطي

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خصصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التردد 11785 رأسي، ليكون هو تردد قناة "المتحدة U LIVE" وهي أحدث قنواتها التي تطلقها بالتزامن مع بدء عدد من فاعليات الدورة الثانية لمهرجان "العالم علمين 2024." 


وانطلقت القناة اليوم الأربعاء بعنوان قناة U LIVE على نايل سات وتستمر القناة في العمل حتي انتهاء المهرجان في نهاية شهر أغسطس القادم.


وتقوم القناة بتقديم تغطية حية على مدار الساعة للفاعليات الفنية والرياضية والثقافية المختلفة لمهرجان العلمين، بجانب البث المباشر من أماكن مختلفة من مدينة العلمين، لتسليط الضوء الأماكن السياحية المختلفة في المدنية.
 







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