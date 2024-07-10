اليوم السابع
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تعليم شمال سيناء: انتظام امتحانات الثانوية العامة دون شكاوى

الأربعاء، 10 يوليو 2024 11:46 ص
تعليم شمال سيناء: انتظام امتحانات الثانوية العامة دون شكاوى امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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تابع حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، سير امتحانات الثانوية العامة للدور الأول للعام الدراسى 2023/2024 عبر غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية.

وأفاد رضوان بأن الامتحانات تسير بشكل طبيعى دون تلقى أى بلاغات أو شكاوى، لافتا إلى أن عدد الطلاب المشاركين فى الامتحانات بلغ 3435 طالبًا وطالبة فى مادة الجيولوجيا للشعبة العلمية علوم، و324 طالبًا فى مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية رياضة، و458 طالبًا فى مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

وقال انه وصلت  مبكرا لكل لجنة صناديق الأسئلة والبالغ عددها 15 لجنة، وتم التنبيه على ضرورة قيام  الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة (البابل شيت)، والتأكد من تسجيل بياناتهم مثل الاسم ورقم الجلوس عليها وعلى كراسة الأسئلة بالقلم الجاف لضمان الشفافية.

وأضاف رضوان أنه بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم، تم التشديد على رؤساء اللجان بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة فى كتيبات المفاهيم وتسليمها بحالة جيدة، وإعداد محاضر إثبات حالة للطلاب الذين لا يسلمون الكتيبات، توفير الهدوء داخل لجان الامتحانات وخارجها، وتوفير المياه الباردة والمراوح للتغلب على حرارة الجو،  منع اصطحاب الموبايلات والساعات الإلكترونية، وتنفيذ إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان، وحظر دخول أى أجهزة إلكترونية.
وقال انه يتم  التعامل بحزم مع أى حالات غش، سواء كانت عادية أو إلكترونية، مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب.

وأكد رضوان أن الملاحظين يتابعون تظليل الطلاب للمربعات الدالة على أرقام الجلوس ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات، والتشديد على عدم الغش بأى وسيلة.
وأشار إلى أن الوزارة ستحيل أى حالة غش يقوم بها الطالب أو ملاحظ اللجنة إلى التحقيق وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.







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