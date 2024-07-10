تعليم الأقصر تعلن فتح باب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صبرى غانم وكيل الوزارة، عن فتح باب المرحلة الأولى لتنسيق القبول في الصف الأول الثانوى العام والفنى للعام الدراسي 2024/2025، والتي تستمر التقديمات فيها حتى 25 يوليو الجارى.

ومن جانبه، أكد الدكتور صبرى غانم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، في بيان صحفى، إنه على كافة الطلاب المستهدفين لتنسيق القبول الصف الأول الثانوى العام والفنى للعام الدراسي 2024/2025، سرعة الدخول على الموقع الخاص ببوابة التنسيق باستخدام البريد المدرسي الموحد لتسجيل رغباتهم حرصاً على مستقبلهم، وذلك من خلال الرابط التالي:- (tansiksec.emis.gov.eg ).