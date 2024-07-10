اليوم السابع
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"بسملة وعبير" من بورسعيد ضمن أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية

الأربعاء، 10 يوليو 2024 06:09 م
"بسملة وعبير" من بورسعيد ضمن أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية الطالبتان بسملة وعبير
بورسعيد - محمد عزام

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اعتمد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 (الدور الأول) للعام الدراسى 2023 / 2024، وذلك بنسبة نجاح 70.9%.

 

وجاءت طالبتان من محافظة بورسعيد ضمن أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، حيث حصلت الطالبة بسمله مصطفى محمد عز الدين زيدان، المركز الأول على المدارس الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية (نظام السنوات الثلاث).

 

بينما حصلت الطالبة عبير مصطفى عبد العظيم محمد مصطفى الفداوى، المركز الأول على المدارس الثانوية الفنية الزراعية (نظام السنوات الثلاث) تكنولوجيا تطبيقية.

 

 

بسملة مصطفي
بسملة مصطفي

 

عبير الأولى بالدبلومات الفنية
عبير الأولى بالدبلومات الفنية

 







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