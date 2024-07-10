اليوم السابع
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الكنيسة تختتم أعمال الملتقى التدريبى للمجموعة 5 من مشروع 1000 معلم كنسى

الأربعاء، 10 يوليو 2024 10:33 ص
الكنيسة تختتم أعمال الملتقى التدريبى للمجموعة 5 من مشروع 1000 معلم كنسى مشروع 1000 معلم كنسى
كتب: محمد الأحمدى

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اختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، أعمال الملتقى التدريبي للمجموعة الخامسة والأخيرة من مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنيسة المعروفة بـ "1000 معلم كنسى" فى المرحلة الرابعة من المشروع.

كانت فعاليات الملتقى السابق حضرها مع قداسة البابا تواضروس الثانى 73 من الآباء الكهنة والخدام والخادمات من 23 إيبارشية، وهم الذين تميزوا خلال المستويات الثلاثة من مشروع قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ.. تراث كنيستنا روح وحياة" لتدريب 1000 معلم كنسى.

وركز محتوى الملتقى على مهارات الجانب المعلوماتى الذي يجب أن يتزود بها المدرب في خدمته وتعليمه عن طريق ورش عمل في هذه المهارات، وبعد انتهاء الورش تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة (5-6 أفراد) وقاموا بإعداد مشروعات طبقوا فيها ما تدربوا عليه خلال ورش الملتقى.







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مشروع 1000 معلم كنسى



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