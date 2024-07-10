الكرملين: تزويد أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو" خطوة غير مسؤولة نحو التصعيد

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قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء إن الكرملين سيسجل البيانات المتعلقة باستخدام أوكرانيا للصواريخ، وسيتخذ الإجراءات المناسبة



وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول تقييمه لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بشأن حق أوكرانيا في استخدام صواريخ "ستورم شادو"، التي زودتها بها بريطانيا لضرب روسيا: "سنسجل كل هذا بعناية، وبالطبع نتخذ الإجراءات المناسبة"، بحسب وكالة "سبوتنك".



وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "لم نطلع على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بشأن صواريخ "ستورم شادو"، ونعتبر ذلك خطوة أخرى غير مسؤولة نحو التصعيد".



وصرح يوري ساك، مستشار وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، أن القوات المسلحة الأوكرانية تطلق صواريخ "ستورم شادو" على روسيا، بإذن من لندن.



وصرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، "ينس ستولتنبرغ"، "أن أوكرانيا لها الحق بمهاجمة أهداف عسكرية على الأراضي الروسية، وأضاف أن بعض حلفاء الحلف رفعوا بالفعل القيود على الضربات، وأنه قد حان الوقت لرفع القيود الأخرى"