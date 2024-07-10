اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يوليو 2024 10:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكاتب الكبير وليد فكرى ينضم لكتاب مقالات اليوم السابع

الأربعاء، 10 يوليو 2024 10:30 م
الكاتب الكبير وليد فكرى ينضم لكتاب مقالات اليوم السابع الكاتب الكبير وليد فكرى

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ينضم الكاتب الكبير وليد فكرى إلى قائمة كتاب "اليوم السابع"، عبر كتابة مقالات للموقع الإلكترونى يتناول خلالها العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام.

وأسرة تحرير "اليوم السابع" ترحب ب الكاتب الكبير وليد فكرى ضمن قائمة كتابها، وتجدد عهدها مع القارئ لتقديم كل ما يلبى احتياجاته على مستوى الخبر والمعلومة، والرأى والتعليق.

الكاتب الكبير وليد فكرى مواليد 1 أغسطس 1980، تخرج من مدرسة سان مارك ثم درس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، يمارس الكتابة التاريخية من العام 2009 وكتب في عدد من المواقع المصرية والعربية.

صدرت للكاتب الكبير وليد فكرى 9 كتب هى تاريخ شكل تاني، وتاريخ في الظل، ومصر المجهولة، ودم المماليك، ودم الخلفاء، وأساطير مقدسة، وأيام من دم، وأرباب الشر، والجريمة العثمانية، ويعد ويقدم برنامج قعدة تاريخ من العام 2020.







الكاتب الكبير وليد فكرى

الكاتب وليد فكرى

كتاب مقالات اليوم السابع

مقالات اليوم السابع

مقالات وليد فكرى




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