القوات المسلحة الأردنية تنفذ 3 إنزالات جوية للمساعدات على جنوب غزة

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نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، 3 إنزالات جوية لمساعدات إغاثية وإنسانية استهدفت عددا من المواقع جنوب قطاع غزة.



واشتملت الإنزالات على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، وشاركت في عملية الإنزال طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الأردن (بترا).



وأكدت القوات المسلحة الأردنية، استمرارها في إرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي، لإيصالها من خلال طائرات المساعدات أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية؛ لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.