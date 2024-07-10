القوات البحرية تستقبل رئيس أركان القوات البحرية الفرنسية بنطاق الأسطول الشمالى

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة إستقبلت القوات البحرية وفداً من القوات البحرية الفرنسية ، وذلك بحضور كل من الفريق أول نيكولا فوجور رئيس أركان القوات البحرية الفرنسية والفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية.

تضمنت الزيارة قيام الوفد بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات البحرية المصرية فى الآونة الأخيرة .



وأكد الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية على أهمية تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة بين القوات البحرية لكلا البلدين.

من جانبه أشار الفريق أول نيكولا فوجورإلى عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائى فى المجالات البحرية بين البلدين الصديقين .

يأتى ذلك تأكيداً على الروابط العسكرية المتميزة التى تجمع القوات البحرية المصرية والفرنسية.