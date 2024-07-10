العثور على جثة شخص طافية بترعة النعناعية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عثر أهالي عزبة صالح تبع أشمون عثروا على جثه طافيه على سطح ترعه النعناعيه، وبعد انتشال الجثمان وجدو هاتفه وجميع أوراقه ومحفظه بها بطاقته الشخصيه وكارت فيزا، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عمر رؤوف مدير أمن المنوفية ، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية ، يفيد من عثر أهالي عزبة صالح تبع أشمون عثروا على جثه طافيه على سطح ترعه النعناعيه، وتبين ان الشاب من قريه محله سبك مركز اشمون محافظه المنوفيه مواليد 97.

وعلى الفور قاموا بابلاغ الجهات المختصه التي حضرت بعد دقائق قليله وتم نقل الجثمان الى مستشفى اشمون العام لمعرفه سبب الوفاه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.