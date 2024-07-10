الشرطة البريطانية تطارد رجلا بعد جريمة قتل ثلاثية وتحذر المواطنين

كتبت رباب فتحى

أطلقت الشرطة البريطانية عملية مطاردة بعد جريمة قتل ثلاثية في هيرتفوردشاير، بعد أن عثر على ثلاث نساء مصابات بجروح خطيرة بعد استدعاء الضباط إلى عقار في بوشي مساء الثلاثاء.

وقالت الشرطة إنه رغم الجهود الحثيثة التي بذلها المسعفون، إلا أن المرأتين – اللتين يعتقد أنهما على صلة قرابة – توفيتا في مكان الحادث في أشلين كلوز بعد وقت قصير من وصول خدمات الطوارئ قبل الساعة 7 مساءً بقليل.

وكانت الشرطة تبحث طوال الليل عن كايل كليفورد البالغ من العمر 26 عامًا من منطقة إنفيلد للاشتباه فى أنه وراء الجريمة. ويعتقد أنه قد يكون في هيرتفوردشاير أو شمال لندن.

وقال مشرف المباحث روب هول: "نظرًا لخطورة الحادث، نطلب من أي شخص يعرف مكانه أن يتصل بالشرطة على الفور. إذا رأيته، يرجى عدم الاقتراب منه والاتصال بالرقم 999 على الفور. ربما لا يزال بحوزته سلاح."

وأضاف: "هذا حادث صعب للغاية بالنسبة لعائلة الضحايا، ونطلب احترام خصوصيتهم عندما يتعاملون مع ما حدث".

وأعرب أعضاء المجالس المحلية عن "صدمتهم العميقة وحزنهم" إزاء جريمة القتل الثلاثية.

وقالت لويز نيكولاس وألان ماثيوز وبول ريتشاردز: "نشعر بصدمة وحزن عميقين بسبب الأخبار المأساوية التي تفيد بأن ثلاث نساء فقدن حياتهن في حادث عنيف وقع في قلب مجتمعنا المحلي. باعتبارنا أعضاء في مجلس شمال بوشي، فإننا نعرب عن تعازينا لأسرهن وجميع المتضررين. ونحن نشجع أي شخص لديه معلومات ذات صلة بالتحقيق على الاتصال بالشرطة."



