السيطرة على حريق بحوشين بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة، على حريق نشب بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص، وأمتد لحوش مجاور، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بنشوب حريق بحوش وأمتد لحوش أخر ، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبيه والبوص ملك المدعوعبد الرحيم ف م ا 51 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وأمتد لحوش مجاور بذات المكونات ملك شقيقه المدعو عبد الرحمن ف م ا 55 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

لم ينتج عــن ذلك ثمــة إصابـــات، وإنحصرت التلفيات أحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل مالكي الحوشين بمضمون ما تقدم وأضافا بأن سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بحوش الأول ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.