السياسى باسل عادل ينضم لكتاب مقالات اليوم السابع

ينضم السياسى باسل عادل إلى قائمة كتاب "اليوم السابع"، عبر كتابة مقالات للموقع الإلكترونى يتناول خلالها العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام.

وأسرة تحرير "اليوم السابع" ترحب بالسياسى باسل عادل ضمن قائمة كتابها، وتجدد عهدها مع القارئ لتقديم كل ما يلبى احتياجاته على مستوى الخبر والمعلومة، والرأى والتعليق.

الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، رئيس حزب الحوار تحت التأسيس، ومهندس مدنى، دكتوراه فى الإدارة الاستراتيجية من جامعة القاهرة، وماجستير الإدارة العامة، ودبلومة دراسات عليا فى الإدارة العامة، ودبلومة دراسات عليا فى العلوم السياسية، ودراسات برلمانية من اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، ونائب سابق بمجلس النواب.

وشغل الدكتور باسل عادل منصب مساعد أول وزير الشباب والرياضة السابق، ومساعد سابق لرئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعضو منتخب سابق بنقابة المهندسين، وقيادى بعدد من الأحزاب الليبرالية وآخرها عضو مجلس رئاسى ومكتب سياسى وهيئة عليا سابق بحزب المصريين الأحرار، وعضو جبهة الإنقاذ ضد حكم الإخوان، وكاتب مقال رأى بكل من جريدة الأهرام والمصرى اليوم والوطن واليوم السابع والوفد، ومقدم برامج بقناة أون تى فى برنامج صباح أون.