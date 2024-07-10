الدفاع اليابانية تعتزم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد مسؤولين كبار

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قالت مصادر بالحكومة اليابانية، الثلاثاء، إن وزارة الدفاع اليابانية تخطط لاتخاذ إجراءات تأديبية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري ضد بعض كبار المسؤولين وعدد من أعضاء قوات الدفاع الذاتي، بسبب إساءة استخدام السلطة وسوء التعامل مع المعلومات السرية.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن هذه الخطوة تأتي مع تصاعد عدم ثقة الجمهور تجاه الوزارة وقوات الدفاع الذاتي بسبب سلسلة من الفضائح، وسط محاولة الحكومة اليابانية لتعزيز القدرات الدفاعية للدولة بشكل كبير للتعامل مع البيئة الأمنية متزايدة الصعوبة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر بوزارة الدفاع أيضًا إن بعض أعضاء قوة الدفاع الذاتي البحرية يشتبه في حصولهم بشكل احتيالي على علاوات للتدريب على الغوص والقيام بمهامهم، مما أثار المزيد من الانتقادات لقوات الدفاع الذاتي.

وأفاد المصدر بأن مسؤولي وزارة الدفاع الذين سيتم تأديبهم، بينهم موظفون كبار على مستوى نواب الوزير، اتهموا مرارًا بإبداء ملاحظات تسبب حالة من الترويع لمرؤوسيهم، مما تسبب في معاناة نفسية.

كما تم اتهام أفراد طاقم العديد من المدمرات بسوء التعامل مع المعلومات الحساسة خلال تحقيق شمل الوزارة بأكملها وقوات الدفاع الذاتي، في أعقاب الحالات الأولية التي تم الكشف عنها في قوات الدفاع الذاتي البرية والبحرية في أبريل الماضي.

وفي الحالة الأولى لقوات الدفاع الذاتي البحرية، تم إيقاف أربعة من أعضاء المدمرة إينازوما، بما في ذلك القبطان، عن العمل أو خفض رواتبهم لتكليف أحد أفراد الطاقم غير المؤهلين بمهمة تسجيل تحركات السفينة دون التأكد من أهلية الفرد. وتشير تقارير إلى أن الأدميرال ريو ساكاي، رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي البحرية، يفكر في الاستقالة.