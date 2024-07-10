الخارجية البريطانية: تقارير مروعة عن إصابة مدنيين فى غارة إسرائيلية قرب مدرسة

إبراهيم حسان

قال ديفيد لامي وزير خارجية بريطانيا، إن هناك تقارير مروعة عن إصابة مدنيين جراء غارة إسرائيلية قرب مدرسة في عبسان بقطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف وزير خارجية بريطانيا: "يجب إيجاد تدابير عاجلة لحماية المدنيين في قطاع غزة ووقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين".

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.