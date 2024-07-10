التحالف الوطنى يطلق قافلة طبية مجانية بـ 5 قرى فى محافظة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال جمعية الأورمان وبمشاركة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم قافلة علاجية إستهدفت توقيع الكشف الطبى على المرضى غير القادرين، بقرى المغربين والسلام و منشأة رحمى والجعافرة وبحر أبو المير بمركز أطسا فى محافظه الفيوم.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى الفيوم الجامعى وتضمنت الكشف الطبى على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالفيوم، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

مشيداً بمجهودات جمعية الأورمان فى خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد فى العمل الخيرى والمساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكداً على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.