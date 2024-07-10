البطيخ الصيفى بشمال سيناء.. ينمو على مياه الأمطار طبيعياً بدون إضافات كيميائية.. فيديو وصور

شمال سيناء - محمد حسين

تشهد شمال سيناء هذه الأيام حصاد محصول البطيخ الصيفى، الذى ينمو على مياه الأمطار طبيعياً بدون أى إضافات كيميائية، يُطلق عليه المزارعين اسم "البطيخ الصيفى" بسبب جمعه فى فصل الصيف، ويتم الاستفادة من مراحل نموه تدريجياً بطرق متعددة.

تُستخدم الطلعة الصغيرة للبطيخ فى صنع أكلة "الشوى" الشعبية، وهى أكلة تقليدية تُحضَّر من البطيخ غير الناضج، وبعد اكتمال نضجه، يُتناول كفاكهة تتميز بطعم مميز.

لا تقتصر الفائدة على لب البطيخ فقط، بل تمتد لتشمل بذوره الكبيرة التى تُستخدم كتقاوى لزراعة المحصول فى الموسم القادم، أو تُحمَّص لتصبح مسليات لذيذة، كما تُستخدم أوراقه وقشوره كغذاء للحيوانات، وتُستغل شجيراته الجافة كغطاء للبيوت.



تُزرع بذور البطيخ الصيفى فى مناطق الشيخ زويد ورفح ووديان وسط سيناء فى أواخر فصل الشتاء، باستخدام طريقة التنقيط، ويبدأ الطلع فى منتصف يونيو، ويكتمل نضجه خلال شهرى يوليو وأغسطس. يتميز البطيخ الصيفى بألوان وأحجام متنوعة، ويأتى لُبّه بألوان مختلفة مثل الأحمر والأصفر، مما يجعله جاذباً للأنظار ومحفزاً للشهية.

تعتبر زراعة البطيخ الصيفى تقليداً متوارثاً بين أهالى شمال سيناء من جيل إلى جيل، ويطلق السكان المحليون على هذا النوع من الزراعة اسم "صيفى"، ويُطلق على مزارع البطيخ اسم "صيفية"، وعند جمع البطيخ الزائد عن الحاجة، يتم تخزينه فى مكان يُسمى "مدفن"، حيث يظل صالحاً لعدة أشهر بعد انتهاء الموسم، مما يضمن توفره طوال العام، ويتم الاستفادة من جميع أجزاء النبتة فى الاستخدامات اليومية المتنوعة.



البطيخ-الصيفى-بشمال-سيناء..-ينمو-على-مياه-الأمطار-طبيعياً-بدون-إضافات-كيميائية-(1)



البطيخ-الصيفى-بشمال-سيناء..-ينمو-على-مياه-الأمطار-طبيعياً-بدون-إضافات-كيميائية-(3)



البطيخ-الصيفى-بشمال-سيناء..-ينمو-على-مياه-الأمطار-طبيعياً-بدون-إضافات-كيميائية-(4)



البطيخ-الصيفى-بشمال-سيناء..-ينمو-على-مياه-الأمطار-طبيعياً-بدون-إضافات-كيميائية-(5)



البطيخ-الصيفى-بشمال-سيناء..-ينمو-على-مياه-الأمطار-طبيعياً-بدون-إضافات-كيميائية-(6)