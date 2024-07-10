البرلمان العربي يدين المجزرة الإسرائيلية في مدرسة للاجئين بخان يونس

بيشوى رمزى

أدان البرلمان العربي، بشدة المجزرة المروعة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة في خان يونس بقطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 مواطنا وإصابة العشرات، معتبرًا أن استمرار الاحتلال في استهدافه الممنهج والمتواصل للمدنيين ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، وارتكاب المجازر المروعة، هو استمرار لحرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وتحد سافر لكافة القرارات والقوانين الدولية، وخاصة القانون الدولي الإنساني، ولجميع القيم الإنسانية والأخلاقية ومبادئ حق الإنسان بالحياة.



وأكد البرلمان العربي، في بيان اليوم الأربعاء، أن إفلات الاحتلال الإسرائيلي من المحاسبة والعقاب وعدم الردع، يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين الأبرياء، محملًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن المجازر التي يقوم بها الاحتلال وتتكرر كل يوم أمام سمع وبصر العالم وسط صمت دولي مخز أمام هذه الجرائم، والتي يذهب ضحيتها أطفال ونساء لا ذنب لهم.



وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال الغاشم، لوقف حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر والجرائم كمجرمي حرب وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والانفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية بالقطاع.