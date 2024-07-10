اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يوليو 2024 07:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأولى فى التعليم الفندقى نظام 5 سنوات: والدى سندى الحقيقى.. ونجاحى هدية له

الأربعاء، 10 يوليو 2024 06:41 م
الأولى فى التعليم الفندقى نظام 5 سنوات: والدى سندى الحقيقى.. ونجاحى هدية له الطالبة أميرة نوفل الأولى على الجمهورية في التعليم الفندقي
دمياط - هيثم مراد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيحة الدبلومات الفنية منذ قليل، كذلك تم الإعلان عن اسماء اوائل التعليم الفني على مستوى الجمهورية.

وقالت الطالبة أميرة نوفل ابنة محافظة دمياط  الأولي على الجمهورية في التعليم الفني الفندقي: " سعادة كبيرة أن تصبح بين المتميزين، هذا نتيجة تعب سنوات طويلة كلله الله بالنجاح"، متابعة " والدي السند الحقيقي لي، هو من دعمني طوال مسيرتي التعليمية، لذا أهديه نجاحي فهذا أقل ما يستحقه".

وأضافت ابنة مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط: " مازلت اعيش لحظات الفرحة الآن، لكني بكل تأكيد سأفكر في خطوتي القادمة، رحلتي لك تنتهي بعد بل بدأت الان"

وكان الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قد اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح بلغت 70.9%.


وأكد الوزير أن متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة  70.9%، مضيفا أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب منهم 3 طالبات و 4 طلاب، ومن محافظة السويس طالبة، ومن محافظة القليوبية طالبة، ومن محافظة البحيرة طالبتين، ومحافظة المنوفية طالبة، ومحافظة الوادى الجديد طالبتين، ومن محافظة الجيزة طالبتين، ومن محافظة الشرقية طالبتين، ومن محافظة بورسعيد  طالبتين، ومن محافظة دمياط طالبتين، ومن محافظة البحر الأحمر طالب، ومن محافظة الدقهلية طالبة، ومن محافظة أسيوط طالب وطالبة.

 







نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات

نتيجة

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

اليوم السابع

نتيجة الدبلومات الفنية اليوم السابع برقم الجلوس

موعد نتيجة الدبلومات الفنية

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2024

نتيجه الدبلومات

نتيجه الدبلومات الفنية

الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول برقم الجلوس

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس اليوم السابع

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2024

شهادة الدبلومات الفنية الصناعية برقم الجلوس

أوائل الدبلومات الفنية 2024

نتيجه الدبلومات الفنيه 2024

نتيجه نت

اليوم السابع بلس

أوائل الدبلومات

اوائل الدبلومات




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة