الأولى فى التعليم الفندقى نظام 5 سنوات: والدى سندى الحقيقى.. ونجاحى هدية له

دمياط - هيثم مراد

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيحة الدبلومات الفنية منذ قليل، كذلك تم الإعلان عن اسماء اوائل التعليم الفني على مستوى الجمهورية.

وقالت الطالبة أميرة نوفل ابنة محافظة دمياط الأولي على الجمهورية في التعليم الفني الفندقي: " سعادة كبيرة أن تصبح بين المتميزين، هذا نتيجة تعب سنوات طويلة كلله الله بالنجاح"، متابعة " والدي السند الحقيقي لي، هو من دعمني طوال مسيرتي التعليمية، لذا أهديه نجاحي فهذا أقل ما يستحقه".

وأضافت ابنة مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط: " مازلت اعيش لحظات الفرحة الآن، لكني بكل تأكيد سأفكر في خطوتي القادمة، رحلتي لك تنتهي بعد بل بدأت الان"

وكان الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قد اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح بلغت 70.9%.



وأكد الوزير أن متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة 70.9%، مضيفا أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب منهم 3 طالبات و 4 طلاب، ومن محافظة السويس طالبة، ومن محافظة القليوبية طالبة، ومن محافظة البحيرة طالبتين، ومحافظة المنوفية طالبة، ومحافظة الوادى الجديد طالبتين، ومن محافظة الجيزة طالبتين، ومن محافظة الشرقية طالبتين، ومن محافظة بورسعيد طالبتين، ومن محافظة دمياط طالبتين، ومن محافظة البحر الأحمر طالب، ومن محافظة الدقهلية طالبة، ومن محافظة أسيوط طالب وطالبة.