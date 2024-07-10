الأولى على الثانوية التجارية: هدفى الالتحاق بالمعهد الفنى الصحى للقوات المسلحة

المنوفية - محمد فتحى

حالة من السعادة سادت على منزل الطالبة أسماء فكيه عبد السميع عبد الملك تركى والمقيمة بقرية سمان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك لحصولها على المركز الأول على مستوى مدارس الثانوية التجارية على مستوى الجمهورية.

وتقول الطالبة أسماء فكيه عبد السميع عبد الملاك تركى والمقيمة بقرية سمان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، الحاصلة على المركز الأول على مستوى مدارس الثانوية التجارية على مستوى الجمهورية، إنها لم تتوقع حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأضافت الحاصلة على المركز الأول على مستوى مدارس الثانوية التجارية على مستوى الجمهورية: "كنت أذاكر فى اليوم من 4 إلى 5 ساعات".

وتشير الطالبة أسماء فكيه عبد السميع عبد الملاك تركى والمقيمة بقرية سمان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، إلى أن هدفها الالتحاق بالمعهد الفنى الصحى للقوات المسلحة، لأنه هدف دخولها المرحلة الثانوية، وتعبت كثيرا حتى حصلت هذا المجموع.