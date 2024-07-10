الأمن القومى وتأمين الحدود أولوية.. برنامج حكومة مصطفى مدبولى.. فيديو

يتضمن الهدف الاستراتيجى الأول (حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية) ببرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى والذى ألقى رئيس الوزراء بيانا بشأنه أمام البرلمان 9 برامج رئيسية تتمثل فى حماية الأمن القومى وتطوير سياسة خارجية فعالة وحماية أمن مصر المائى وتحقيق الأمن الغذائى وتعزيز أمن الطاقة وتعزيز الأمن السيبرانى وتعزيز القوة الناعمة لمصر وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الدينى ونظام بيئى متكامل ومستدام.

ويؤكد برنامج الحكومة على ما تبذله الدولة من جهود حثيثة لحماية أمنها القومى من خلال تنفيذ عدة استراتيجيات شاملة متكاملة.

ويأتى البرنامج الرئيسى الأول لتحقيق هذا الهدف متضمنا بدوره 6 برامج فرعية تعمل على استمرار تأمين حدود مصر البرية والساحلية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.