الأمن الفيدرالى الروسى يحبط هجوما على حاملة طائرات فى مقاطعة مورمانسك

موسكو (أ ش أ)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، اليوم الأربعاء، أنه أحبط محاولة هجوم من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية على حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" فى مقاطعة مورمانسك.

وذكر الجهاز - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية - "أنه في مارس 2024، تواصل ضابط خدمات خاصة أوكراني قدم نفسه على أنه "أوليج" مع مواطن روسي (ضابط) يؤدي الخدمة العسكرية على حاملة طائرات عبر رسائل الإنترنت، حيث وعده بالسفر إلى فنلندا باستخدام وثائق مزورة ومكافأة كبيرة.. كما قام بإقناع المواطن الروسي بارتكاب هجوم على سفينة حربية، وإلا سيتم محاكمته بتهمة تمويل القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أنه بعد أن اتصل الضابط بالسلطات الأمنية (الروسية) وتحت رقابتها الكاملة، تم اتخاذ المزيد من الإجراءات في إطار اللعبة العملياتية لتوثيق الأنشطة غير القانونية لـ"أوليج" وتحديد العملاء والمتواطئين المحتملين مع نظام كييف.. كما أكد "أوليج" أن العملية بأكملها يشرف عليها شخصيًا رئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية.. كيريل بودانوف.