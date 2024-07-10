إعلام إسرائيلي: تل أبيب وافقت في اجتماع القاهرة على سيطرة جهات فلسطينية على معبر رفح

إبراهيم حسان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب وافقت في اجتماع القاهرة على سيطرة جهات فلسطينية - ليست من حماس أو السلطة - على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي نقلا عن مسؤولين كبار: "إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق بشأن مبادئ صفقة لإطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة، والحلول التي طرحت باجتماع القاهرة لا تتضمن وجودا إسرائيليا على الأرض في قطاع غزة".

وتابع إعلام إسرائيل: "إسرائيل طلبت ضمانات من واشنطن بإمكانية مهاجمة قطاع غزة مجددا إذا ثبتت عودة مسلحين إلى المناطق الشمالية منه"، ونقل عن مسؤولين سياسيين أن القرار النهائي بشأن الصفقة المحتملة لإطلاق سراح المحتجزين في يد نتنياهو.