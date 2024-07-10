إصابة 3 طالبات بحالات إغماء وأخرى بالزائدة بلجان الثانوى العامة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيبت طالبة بالزائدة الدودية وثلاث طالبات بحالات إغماء، بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، وتم نقل الطالبات إلى المستشفيات، وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع الأربعة.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بإصابة طالبة بمجمع مدارس سنورس، بحالك إغماء وإنتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين أن الطالبة تدعي شهد م م 15 سنة وتم نقلها إلى مستشفي سنورس المركزي.

كما تلقت شرطة النجدة بلاغا بتعرض طالبة بمدرسة أبو صير النموذجية بمركز إطسا لحالة إغماء، وانتقلت سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل الطالبة إلى مستشفي أطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقت شرطة النجدة بلاغا ثالثا بتعرض طالبة لحالة إعياء شديدة بلجنة مدرسة أبوصير النموذجية بمركز أطسا، وعلي الفور انتقلت سيارة إسعاف نحو مكان البلاغ وتبين إصابة الطالبة أمانى السيد محمود احمد 19 سنة ، بالزائدة الدودية وتم نقلها إلى مستشفي أطسا المركزي.

كما تلقت شرطة النجدة بلاغا بتعرض طالبا بلجنة مدرسة الشواشنة الابتدائية لحالة إغماء وتبين أن الطالبة تدعي هنا س 18 سنة وتم نقلها إلى المجمع الطبي بالشواشنة.