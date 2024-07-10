إصابة 2 من طلاب الثانوية بإغماء أثناء امتحانات اليوم بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

أصيب طالب بحالة إغماء وطالبة بهبوط من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء أثناء اختبارات نهاية العام الدراسي لمواد الجيولوجيا والرياضة وعلم النفس. وشهدت مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية بالسنبلاوين إصابة الطالب محمود علاء محمود محمد 17 عاما، ومقيم السنبلاوين بحالة إغماء

كما أصيبت الطالبة ايه ربيع محمد، من قرية المنيل مركز طلخا بحالة هبوط وجرى نقلها إلى مستشفى طلخا المركزي لتلقي العلاج.

وأدى الامتحانات في محافظة الدقهلية 56 ألف و 299 طالب وطالبة، موزعين (37492 بالقسم العلمي شعبة العلوم، و 8030 بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، و 10449 بالشعبة الأدبية، و131 دمج و9 مكفوفين و2 بالجنة الأورام و6 بالجنة سجن جمصة و323 طلاب التعليم الدولى امام 150 جنيه بالإضافة الى اربع لجان منها لجنه للمكفوفين ولجنه مستشفى الأورام ولجنه المتفوقين ولجنة سجن جمصة بإجمالى 154 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية