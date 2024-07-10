إزالة 56 حالة ضمن الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 23 لإزالة التعديات التي بدأت "السبت الماضي"تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، تضمن الإشارة إلى أنه تم" أمس" إزالة 9حالات تعد على 12 قيراطاً،ليصل إجمالي ماتم إزالته( في الفترة من 6 إلى 9 يوليو الجاري)إلى 56 حالة تعد منها(7 حالات تعد بالبناء المخالف على 492 متر أملاك دولة+ 49 حالة على مساحة فدانين أرض زراعية ) وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل ،حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري،تليها المرحلة الثانية في من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.