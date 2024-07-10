إزالة 19 حالة تعد بمساحة 2399 متر مبانى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ 23،لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ، قامت في رابع أيام المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة لعدد إزالة 19 حالة تعد بمساحة 2399 متر مباني و7 حالات تعد بمساحة 15 فدان و10 قيراط و18 سهم على الأراضي الزراعية بمراكز ( الزقازيق - منيا القمح - أبو حماد - بلبيس - أبو كبير - الحسينية - أولاد صقر - ديرب نجم - كفر صقر - الإبراهيمية - فاقوس).

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأى محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

