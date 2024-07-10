أوقاف الأقصر تعد سلسلة أنشطة ومقارئ وبرنامج صيفى بالعام الهجرى الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، استقبال المديرية للعام الهجرى الجديد بالتجهيز للعديد من الأنشطة الدعوية المختلفة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لنشر العلم النافع فى ربوع مصر.



وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تقوم مديرية أوقاف الأقصر باستقبال العام الهجرى الجديد بالعديد من الأنشطة الدعوية المختلفة، والتى تشمل ما يلي:- (مقارئ نموذجيه 1 - مقارئ الجمهور 117 - مقارئ أعضاء 27 - مقارئ الأئمة 12 - مكاتب تحفيظ مكافأة 5 - مكاتب تحفيظ عن بعد 3 - مكاتب تحفيظ على درجه 6 - مساجد ومكتبات البرنامج الصيفى 622 - مساجد الدروس المنهجية 29 - مجالس الإفتاء 1 - مساجد المنبر الثابت 40 - مركز إعداد محفظين 1 - المركز الثقافى 1 - مركز إعداد الخطباء والواعظات 1 ).



وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه بجانب ذلك سيتم استقبال العام الهجرى الجديد، بآلاف الدروس والخواطر والندوات والمحاضرات العامة والمتخصصة مع كافة أطياف المجتمع، والتى تشارك فيها المديرية بدعاتها المتميزين داخل وخارج الجمهورية، حيث تأتى هذه البرامج الدعوية فى إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية، وهذا هو العمل الصالح الذى يرجوا الجميع أن يتقبلهم به على أعتاب عام هجرى جديد، موجهًا الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل قيام أوقاف الأقصر بدورها المنشود.