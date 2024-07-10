أمين صندوق الأطباء يدعو للمشاركة فى الانعقاد الثانى للجمعية العمومية الجمعة

كتبت آية دعبس

دعا الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، جموع الأطباء، للمشاركة بقوة في الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية للنقابة يوم الجمعة المقبل، الموافق 12 يوليو الجاري.

وقال القاضي، إن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن مجموعة من البنود الهامة على رأسها الصعوبات التي تواجه استخراج تراخيص المنشآت الطبية، وقانون المسؤولية الطبية، وتأثير غيابه على الوضع الصحي في مصر والمشكلات التي تواجه الأطباء في القضايا المهنية بسبب غياب القانون.

ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، رسالته إلى أعضاء الجمعية العمومية قائلا: على كل من لا يرضى عن أداء مجلس النقابة يشارك ويثبت حضوره، ومن يهتم بأموال الأطباء يشارك في مناقشة الميزانيات والاعتراض عليها وإبداء رأيه.

وشدد القاضي، على أن النقابة لن تكون قوية، سوى بوجود جمعية عمومية قويه تقف خلف مجلس النقابة، ليكمل مسيرة المطالبة بحقوق الأطباء، قائلا: "شعارنا في العمل أفعال لا أقوال"، موضحا أنه من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية الآتى:-

1- مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى عام 2023 واعتمادها .

2- كلمة مراقب الحسابات .

3- مناقشة تقريرى مجلس النقابة عن عام 2023 ( تقرير الأمين العام – تقرير أمين الصندوق ).

4- اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024 .

5- تعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب .

6- مناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة .

7- مناقشة إقرار حساب معاش للأطباء والموارد المقترحة .

8- إلغاء قرار بيع نادي كنج مريوط بالإسكندرية .

9- تعديل لائحة النقابة الداخلية.

10- تعديل لائحة مصر العطاء.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، والتى كان من المقرر انعقادها، الجمعة 28 يونيو 2024، لعدم اكتمال النصاب القانونى للعمومية والذى يشترط حضور 1000 طبيب من أعضاء النقابة، ودعت النقابة إلى الانعقاد الثانى للجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 12 يوليو المقبل، بمقر النقابة العامة، علما بأن النصاب القانونى للانعقاد فى المرة الثانية هو 300 طبيب فقط.