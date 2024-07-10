أمريكا تدعو قادة جنوب السودان لاتخاذ الخطوات اللازمة لتلبية توقعات الشعب

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دعت الولايات المتحدة قادة جنوب السودان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتلبية توقعات الشعب نحو إقامة مجتمع ديمقراطى وعادل وسلمى، وضمان مستقبل يسوده السلام والقدرة على اختيار قادتهم من خلال انتخابات حقيقية وسلمية.

وقال وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، فى بيان نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء؛ بمناسبة يوم جنوب السودان الوطنى، أن "جنوب السودان برز عام 2011 كأحدث دولة فى العالم، وسط فرحة وتوقعات عالية من شعبها بأن يعمل قادتها على إقامة مجتمع ديمقراطى وعادل وسلمي"، حاثًّا الحكومة الانتقالية على البدء فى استخدام الموارد المالية العامة بشفافية من أجل مصلحة جميع شعب جنوب السودان.

كما دعا بلينكن الحكومة الانتقالية إلى تهيئة بيئة مواتية لتقديم مساعدات الجهات المانحة الدولية بشكل فعال، بما فى ذلك عن طريق خفض التكاليف والمخاطر التى يواجهها أولئك الذين يحاولون مساعدة شعب جنوب السودان.

وبحسب وزير الخارجية الأمريكى، بدأت علاقة الولايات المتحدة بجنوب السودان قبل عقود من استقلاله، وهى تقوم على القيم، بما فى ذلك الإيمان بأن شعب جنوب السودان يستحق الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكومة تستجيب لاحتياجاته.

وأكد أن واشنطن ستقف دائمًا مع أولئك الذين يعملون على تعزيز هذه القيم حتى يتمكن جميع سكان جنوب السودان من العيش بسلام وكرامة.

واختتم البيان بالقول: "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب جنوب السودان الذى يحتفل باستقلاله".