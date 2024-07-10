أجواء شديدة الحرارة فى أول النهار.. والعظمى فى بنى سويف 41 درجة مئوية

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل محافظة بنى سويف رصد خلاله حالة الطقس التى تشهدها المحافظة اليوم الأربعاء.

وتشهد محافظة بنى سويف ارتفاع شديد فى درجات الحرارة حيث تصل درجة حرارة اليوم نحو 41 درجة مئوية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.



