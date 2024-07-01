134.2 مليون جنيه دعما لسلع التموين عام 24/25.. و2000 جنيه لتوريد أردب القمح

كتبت نورا فخرى

وجهت الحكومة دعم السلع التموينية بموازنة الدولة للسنة المالية 2024/2025 المزمع أن تبدأ غدا الإثنين، بنحو 134.150 مليون جنيه، وذلك مقابل نحو 127.700 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2023/24.

وتم تقدير دعم السلع التموينية وفقا للافتراضات التالية : -

1- كميات القمح المطلوب توفيرها نحو 8.250 مليون طن قمح منها كمية تبلغ نحو 7.671 مليون طن قمح لتوفير نحو 96.5 مليار رغيف بالإضافة إلى نحو 579 ألف طن

قمح لتوفير دقيق المستودعات.

2- نسبة سحب رغيف الخبز تبلغ نحو 79.5 ، ونسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة رغيف) تبلغ 20.5 %.

3- أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 62.2 مليون فرد ( 50) جنيه شهرياً للمواطن لعدد أربعة أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيه للفرد شهرياً).

وفي ظل الظروف والأحداث العالمية الراهنة للأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على مصر والارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للسلع الإستراتيجية وخاصة القمح، وفي سبيل تأمين احتياجات البلاد من مختلف أنواع السلع الإستراتيجية داخل السوق المحلى والحد من تأثير تلك الأزمة وضمان استلام وتخزين أكبر كمية ممكنة من القمح المحلى خلال موسم 2024 فقد تقرر رفع سعر توريد أردب القمح المحلى لـ 2000 جنيه للأردب مقابل 1500 جنيه للأردب الموسم السابق 2023 لتصبح إجمالي نسبة الزيادة في سعر توريد القمح المحلى نحو 33% .