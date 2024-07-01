اليوم السابع
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يونهاب: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا صوب الشرق

الإثنين، 01 يوليو 2024 02:12 ص
يونهاب: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا صوب الشرق صاروخ
وكالات

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ذكرت وكالة يونهاب للأنباء فى كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا صوب الشرق، وقالت الوكالة إن جيش كوريا الجنوبية حلل عملية الإطلاق.

كانت كوريا الشمالية انتقدت فى وقت سابق الأحد مناورات عسكرية مشتركة أجرتها كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة قبل أيام، وهددت "برد ساحق" على مثل هذه المناورات.

وقالت كوريا الشمالية الأسبوع الماضى إنها أجرت بنجاح تجربة مهمة تهدف إلى تطوير صواريخ قادرة على حمل عدد من الرؤوس الحربية، لكن كوريا الجنوبية نفت صحة ذلك الادعاء ووصفته بأنه "تضليل" هدفه التستر على عملية إطلاق فاشلة.







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