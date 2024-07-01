وكيل "تعليم دمياط" يجتمع بمدراء المراحل ورؤساء التنسيق لاستعراض خطة المديرية

دمياط معتز الشربيني

أكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ضرورة تطوير منظومة العمل الإداري بالإدارات التعليمية بما يحقق أعلى مستوى من الأداء فى ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمديري المراحل ومديري التناسيق الابتدائية والإعدادية بالإدارات التعليمية "أونلاين" وذلك لاستعراض خطة ورؤية المديرية خلال الفترة المقبلة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية.

وفى مستهل اللقاء هنأ "وكيل الوزارة" القيادات التعليمية الجديدة بصدور الأمر التنفيذي لنشرة الوظائف الإشرافية، مؤكدًا أهمية دورهم فى العملية التعليمية مشيدًا بالجهود التى يبذولها من أجل إنضباط وإنتظام العملية التعليمية بالمحافظة.

وأكد "وكيل الوزارة"، أن كل تطوير مستهدف في العملية التعليمية يرتبط في الأساس بالمعلم بإعتباره عنصرًا أساسيًا في مسيرة النهوض بالتعليم مطالبا بضرورة تذليل كافة المعوقات للمعلمين وتلبية وسرعة الإستجابة لكافة مطالبهم بالإلتزام بتطبيق كافة القرارات والتعليمات الوزارية مؤكدًا حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط علي متابعة سير العملية التعليمية والعمل المستمر علي خدمة العملية التعليمة من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب.