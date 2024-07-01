وزير الإنتاج الحربى يتابع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية

كتب زكى القاضى

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، على الظاهرى رئيس مجلس إدارة شركة " تدوير الإماراتية " وهى إحدى شركات ( ADQ ) القابضة الإماراتية، وروبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" -أحد أعضاء تحالف رينيرجي جروب بارتنرز- وإسلام رمضان المدير التنفيذي للشركة ، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحى الحكومى بالعاصمة ‏الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية من خلال تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" المكون من (الإنتاج الحربي، شركة جرين تك إيجيبت، شركة أوك القابضة).

استهل الوزير "محمد صلاح " اللقاء بالترحيب بكافة الحضور، مشيراً إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على المشاركة في مختلف المشروعات القومية التي من شأنها دعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة، عقب ذلك أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على اهتمام الدولة المصرية وخاصة خلال الفترة القادمة بتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي لمواجهة التغيّر المناخي ومواصلة إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تدعم هذا المجال وعلى رأسها مشروعات إقامة ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات،

وخلال اللقاء أوضح الوزير " محمد صلاح " أن وزارة الإنتاج الحربي - في إطار التعاون مع شركتيّ "جرين تك" و"أوك" - بدأت بالفعل في إتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع إقامة محطة معالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية والتي سيتم إنشائها بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة بهدف تحويل المخلفات بطاقة (1200) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات/ساعة بما يساهم في خلق بيئة صحية ونظيفة وتعزيز الأمن المناخي بمصر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ، مشيراً إلى أنه يتم حاليا مخاطبة محافظة الجيزة لتوفير قطعة ارض بمساحة تقديرية حوالى 500م2 تسمح بتركيب وإنشاء المبانى الخاصة بموزع القدرة والخاص بربط محطة معالجة المخلفات بمحطة محولات الجيزة الصناعية.

من جانبه قام روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" بإستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش، مثمناً التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع الذي سيكون من شأنه تحقيق أثر إيجابي كبير على البيئة والاقتصاد القومي المصري، كما ثمّن "فالك" جهود الدولة المصرية للتوسع في مشروعات تنويع مصادر الطاقة خصوصاً النظيفة والمتجددة وحرصها على دمج القطاع الخاص وتعزيز دوره في منظومة إدارة المخلفات، معربًا عن تقديره لجهود كافة الشركاء القائمين على تنفيذ المشروع.

بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن هذا الاجتماع يأتى ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تستهدف الوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية بأبو رواش والعمل على تذليل كافة العقبات التى قد تطرأ خلال عمليات التنفيذ..